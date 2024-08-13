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Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı ne? Furkan Bölükbaşı neden gündem oldu?

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Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı merak konusu oldu. Bölükbaşı'nın neden gündemde olduğu ve bu konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı ne? Furkan Bölükbaşı neden gündem oldu? İşte detaylar...

Furkan Bölükbaşı olayının ne olduğu merak ediliyor. X (eski adıyla Twitter) gündeminde yer alan Furkan Bölükbaşı arama geçmişi olayı ve detayları araştırılıyor. Peki, Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı ne? Furkan Bölükbaşı neden gündem oldu? Detaylar haberimizde...

OLAY NE?

Furkan Bölükbaşı'nın yayın yaptığı esnada başına kötü bir olay geldi. İnternet geçmişinin ortaya çıkmasının ardından, Bölükbaşı'nın cinsel içerikli sitelere giriş yaptığı öne sürüldü. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Furkan Bölükbaşı, hayatında böyle bir içerik izlemediğini ve iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı ne? Furkan Bölükbaşı neden gündem oldu?

FURKAN BÖLÜKBAŞI'NIN ARAM GEÇMİŞİ OLAYI NE?

Furkan Bölükbaşı hakkındaki iddialara X hesabından (eski adıyla Twitter) şu şekilde cevap verdi: ''Böyle ucuz numaralara başvurulması hala tuhaf. Hayatımda böyle bir şey seyretmedim. Zaten yayın yaptığımız bilgisayarı yeni aldık, bir haftadır kullanıyoruz. Yayınlar dışında açmadık bile. Fakat mesleğim gereği pek çok ortak bilgisayarda Google hesabımla oturum açtım. Bu ortak bilgisayarları benden başkaları da kullanıyordu. Ya da girdiğiniz her web sitesi, hatta YouTube videolarını indirdiğiniz savefrom gibi siteler bile isteğiniz dışında böyle sayfaları açıyor. Engel olamıyorsunuz. Muhtemelen bu ikisinden birisi sebebiyle tarayıcıda açılmış bir sayfa. Bu meseleler herkesin başına sıklıkla geldiği halde böyle sanki bir açık bulmuş gibi saldırıyorsunuz. Böyle ucuz numalarınıza boyun eğecek birisi değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Beni bilen biliyor, tanıyan da tanıyor. Hayatımda bu konulara dair kimseye bir kelime laf getirmiş birisi değilim. Videoyu seyredip bu ekran görüntüsünü alan muhbir'deki editör demek ki bu meselelere çok meraklı ki özellikle arayıp bulmuş. Daha az p**n* izlerseniz herkesin adres çubuğunda kontrolü dışında çıkan uygunsuz sitelere değil de videoda anlatılan önemli konulara odaklanabilirsiniz.''

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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