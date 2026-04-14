Fuat Göktaş Burak Yılmaz olayı nedir? Burak Yılmaz basın açıklamasında ne dedi?

Türk futbolunda son dönemin en çok tartışılan gelişmelerinden biri, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın istifasıyla başlayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimine uzanan iddialar zinciri olmuştur. Sürecin merkezinde TFF yöneticisi olduğu ifade edilen Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yer almaktadır.

Sürecin kırılma noktası, Trendyol Süper Lig’de oynanan Çaykur Rizespor – Gaziantep FK karşılaşması olmuştur. Gaziantep FK’nın 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Burak Yılmaz, hakem yönetimine yönelik oldukça sert açıklamalarda bulunmuştur.

Yılmaz, takımının oyunun büyük bölümünde üstün olduğunu savunarak özellikle ikinci gol öncesindeki pozisyon ve hakem kararlarının maçın sonucunu etkilediğini ifade etmiştir. Bu açıklamalar kısa sürede gündem olmuş ve tartışmaların fitilini ateşlemiştir.

BAHİS SORUŞTURMASI İDDİASI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Olayın en kritik boyutunu, Burak Yılmaz tarafından dile getirilen “bahis soruşturması” iddiaları oluşturmuştur. Yılmaz, kendisine bir telefon geldiğini ve bahis oynadığına dair bir tespit bulunduğunun söylendiğini, ancak kısa süre sonra bu bilginin yanlış kişiyle karıştırıldığının ifade edildiğini belirtmiştir.

Bu süreçte TFF ve MHK yöneticileriyle yaşandığı öne sürülen telefon trafiği, tartışmanın merkezine yerleşmiştir. Yılmaz, kendisine önce ciddi bir iddia yöneltildiğini, ardından bu iddianın geri çekildiğini ve yanlış anlaşılma olduğunun söylendiğini aktarmıştır. Bu durum, kamuoyunda sürecin şeffaflığına dair soru işaretlerini artırmıştır.

FUAT GÖKTAŞ İLE YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN SÜREÇ

Tartışmaların bir diğer önemli ayağı, Fuat Göktaş ile yaşandığı iddia edilen görüşmelerdir. Burak Yılmaz, kendisine gelen bilgilendirmelerin ardından yaşanan gelişmelerin kariyerini ve takımını olumsuz etkilediğini düşündüğünü ifade etmiştir.

Yılmaz’ın açıklamalarına göre bu süreç, yalnızca bir iletişim hatası olarak kalmamış, sonrasında hakem kararları üzerinden devam eden bir baskı algısına dönüşmüştür. Ancak bu iddialar henüz bağımsız resmi bir kurum tarafından doğrulanmış değildir ve tartışmalı niteliğini korumaktadır.

MHK VE TFF YÖNETİMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Burak Yılmaz’ın açıklamalarında yalnızca bireysel iddialar değil, Türk futbolunun yönetim yapısına ilişkin genel eleştiriler de dikkat çekmiştir. Yılmaz, özellikle hakem kararlarında tutarsızlık olduğunu düşündüğünü, kulüpler arasında adalet algısının zedelendiğini ve yönetim mekanizmalarına güven sorunu yaşandığını dile getirmiştir.

Bu açıklamalar, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan kurumsal yapı, hakem yönetimi ve federasyon kararları konusundaki eleştirileri yeniden gündemin merkezine taşımıştır.

İSTİFA KARARININ AÇIKLANMASI VE SÜRECİN SONU

Tüm bu gelişmelerin ardından Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Gaziantep FK teknik direktörlüğü görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.

Açıklamalarında hakem kararlarına yönelik rahatsızlığını, federasyon yapısına dair güvensizliğini ve kişisel olarak hedef alındığı düşüncesini dile getirmiştir. Yılmaz, Türk futbolunun mevcut yapısının sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü ifade ederek görevini bıraktığını kamuoyuna duyurmuştur.

TÜRK FUTBOLUNDA YANKI VE TARTIŞMA ORTAMI

Bu süreç yalnızca Gaziantep FK özelinde kalmamış, Süper Lig genelinde geniş bir tartışma alanı yaratmıştır. Futbol kamuoyunda hakem yönetimi, federasyonun karar mekanizmaları ve kulüp-federasyon ilişkileri yeniden tartışmaya açılmıştır.

Bazı yorumlara göre yaşananlar Türk futbolunda yapısal sorunların bir yansıması olarak değerlendirilirken, bazı görüşler ise açıklamaların bireysel bir kriz anının duygusal yansıması olduğunu savunmuştur.