Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir, kaç yaşında?

Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadı. Peki, Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

FRANSA BAŞBAKANI KİM OLDU?

Fransa'da Elisabeth Borne'un istifası sonrası Eğitim Bakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Macron tarafından ülkenin yeni başbakanı olarak atandı. 34 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçerken eşcinsel olduğunu açıkça ifade ederek ülkede ses getirmişti.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKÇA İFADE ETMİŞTİ

Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Macron'un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Covid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı. Attal, 1984 yılında François Mitterrand tarafından atandığında 37 yaşında olan Sosyalist Laurent Fabius'u bile geride bırakarak modern Fransız tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİK SÖYLENTİLERİ ARTMIŞTI

Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron'un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.

GABRIEL ATTAL KİMDİR?

Gabriel Attal 16 Mart 1989, Clamart doğumlu Fransa başbakanıdır.

2006 yılında Sosyalist Parti'ye (PS) üye olmuştur. Avrupa Parlamentosu Renew Europe (Liberal) grup başkanı Stéphane Séjourné ile Medeni Dayanışma Sözleşmesi yaparak birlikte yaşamaktadır. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nü bitirmiş, Paris II-Panthéon-Assas Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012-2014 yıllarında Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine'in parlamenter danışmanı, 2012-2014 yıllarında Yaşlılar Bakanı Michèle Delaunay'nin teknik danışmanı, 2014 yılında kısa bir süre Engelliler Devlet Sekreteri Ségolène Neuville'in seçilmişler ile ilişkiler danışmanı, 2014-2016 yıllarında Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine'in parlamento ile ilişkiler, 2016-2017 yıllarında ise yine Touraine'in siyaset ve parlamento danışmanı olmuştur. 2014 yılında Sosyalist Parti listesinden Vanves belediye meclis üyesi seçilmiştir. 2016 yılından itibaren, daha sonra La République en marche ! (LREM) adını alan En marche hareketinde yer almış ve Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi ardından PS'ten ayrılmıştır. 2017 Fransa yasama seçimlerinde Hauts-de-Seine milletvekili seçilmiş, 2018 yılında LREM'in parti sözcüsü olmuş, 2018-2020 yıllarında, 2. Édouard Philippe Hükûmeti'nde, Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer nezdinde Devlet Sekreteri olarak gençlik ve ulusal genel hizmet konuları ile ilgilenmiştir. 2020 yılındaki yerel seçimlerde LREM listesinden tekrar Vanves belediye meclisine seçilmiştir. 2020-2022 yıllarında Jean Castex Hükûmeti'nde Hükûmet Sözcüsü olmuştur. 2022 yılında kurulan Élisabeth Borne Hükûmeti Kamu Hesapları Bakanı olarak görev yapmış olup 2023 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır. 9 Ocak 2024 tarihinde ise başbakan olarak görevlendirilmiş ve böylelikle 34 yaşında başbakan olarak Fransa tarihinin en genç başbakanı unvanını almıştır.