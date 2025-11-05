Haberler

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı

'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' afişleri şehri ayağa kaldırdı
Güncelleme:
Bursa'da bir şahıs, iddiaya göre tartıştığı bir tanıdığının fotoğraflarını bastırarak kentin çeşitli noktalarına astı. Afişlerde, "Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun" ifadeleri yer aldı. Afişlerin toplatılması için belediye ekipleri devreye girerken polis afişleri asanı arıyor.

  • Bursa'da bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için 'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişler bastırıp cadde ve sokaklara astı.
  • Afişlerde fotoğrafı bulunan E.M., afişleri asan kişiyi bulup mahkemeye vereceğini belirtti.
  • Polis, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı ve afişler toplatıldı.

Bursa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için afiş bastırıp cadde ve sokaklara astı. Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

UYKU UYUYAMIYOR

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp durumu paylaştı. Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

POLİS AFİŞLERİ TOPLUYOR

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

adam evliyim diyor resimdekide karısı değil canciğer arkadaşına acayip şekilde vantuz gibi yapışmış hala acaba doğrumu diyen saflar var

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Ahlaksızlık diz boyu yazıklar olsun size

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
