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Formasyon kalkıyor mu 2025? Pedagojik formasyon kalktı mı?

Formasyon kalkıyor mu 2025? Pedagojik formasyon kalktı mı?
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Eğitim fakülteleri dışında mezun olan öğretmen adaylarının MEB'de çalışabilmesi için lazım olan formasyon belgesi ile ilgili yapılan yorumlar gündem oldu. Peki, Formasyon kalkıyor mu?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Peki, Formasyon kalkıyor mu 2025?

FORMASYON KALKIYOR MU?

Gazeteci Edip Üzeni sosyal medya paylaşımında

"Pedagojik formasyon tarihe karışıyor. 1 Eylül 2025 ve sonrasında yapılacak atamalarda artık Pedagojik Formasyona gerek kalmayacak. Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görüleceği için Formasyon gibi bir durum da artık olmayacak." dedi.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler. Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

FORMASYONDA HANGİ DERSLER VAR?

Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri formasyonda verilen derslerdendir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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