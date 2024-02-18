Filistin halkının toprak sattı mı? Sorusu, son zamanlarda gündemde yer almakta olan haberler ve iddialar nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılıyor. Filistin-İsrail çatışmalarıyla ilgili sosyal medyada ' Filistin neden toprak sattı?' iddiaları sıkça dile getiriliyor. Peki, Filistin halkının toprak sattı mı? Filistinliler tarihte hiç toprak sattı mı?

FİLİSTİN HALKININ TOPRAK SATTI MI?

Teyit.Org ve Anadolu Ajansı'nın Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile yaptığı röportajdan elde edilen bilgilere göre, İsrail Devleti kurulduğunda Yahudilerin sahip olduğu toprakların tamamı Filistinliler tarafından satılmış olsa bile bugünkü sınırlar ile kıyaslandığında bu oran çok az. Yahudi halkının yerleşim alanının genişlemesindeki esas sebep Filistinlilerin kendi rızalarıyla topraklarını satması değil, saldırılar nedeniyle Filistinlilerin yaşadıkları yerleri terk etmeye başlamasıdır. 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiası bir siyonist propagandasıdır ve tarihi gerçekler, vicdan ve rakamlar bu iddiayı kabul etmemektedir. Sosyal medya paylaşımları ve Youtube içerikleriyle dikkat çeken Oğuzhan Uğur'un X hesabında "Filistinliler topraklarını sattı" cümlesinin de yer aldığı paylaşımı tepki toplamıştı.

Bunun üzerine konuya dair detayları kendi programı olan Mevzular Açık Mikrofon'da İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sordu. Celal Şengör "Büyük ölçüde toprak satılmıştır. Satılmadı diyenler zır cahillerdir" yanıtını verdi. İlber Ortaylı ise arazi satışının Hayfa'da başlandığını belirtti ve "Eskiden Filistinli demek, arazi satıp yaşayan insan demekti" cümlelerini ekledi. Ancak ne kadar toprak satıldığına dair bir yorumda bulunmadı. Bundan kısa bir süre sonra ise tarihçi Emrah Safa Gürkan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. "Filistin'deki toprak satışı yüzde 10'un altındadır. Zaten satmış olsa ne olacak? Zamanında böyle bir şey yaptı diye üç kuşak sonraki çocukları mı katledilsin?" dedi. Tarihçiler bunlara ek olarak Filistin halkının yıllardır bir kuşatma altında yaşadığının da altını çiziyor.