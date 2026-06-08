Filipinler'deki deprem anı kameralara yansıdı
Filipinler'in güneyindeki Sarangani ili açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki şiddetli depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. 55,2 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgede heyelanlara yol açıp çok sayıda binayı yıktı. Depremin ardından uçuşlar iptal edilirken eğitime de ara verildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, sarsıntıya yakalananların ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
- Filipinler'in Sarangani ilinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremde 32 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
- Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Filipinler'in güneyindeki Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
BİRÇOK SARSINTI KAYDEDİLDİ, ÇOK SAYIDA YAPI HASAR GÖRDÜ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS), depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından 4,6 ila 6,5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi.
32 ÖLÜ, 200 YARALI
Yetkililer, depremin Sarangani'de heyelana yol açtığını ve 13'ü toprak kaymasından olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye yükseldiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
DEPREM ANI KAMERADA
Öte yandan korkunç depremin gerçekleştiği sırada yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıya yakalanan insanları ayakta dahi durabilmekte güçlük çektiği ve sabit bir yere tutunmaya çalıştıkları görüldü.