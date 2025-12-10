Haberler

Kadıköy'de inşaat şantiyesinde çukura düşen işçi yaralandı

Kadıköy'de inşaat şantiyesinde çukura düşen işçi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kadıköy'de inşaat şantiyesinde çukura düşen işçi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de bir inşaat şantiyesinde açılan çukura düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

  • Kadıköy'de bir inşaat şantiyesinde çukura düşen işçi yaralandı.
  • İtfaiye ekipleri işçiyi kurtararak hastaneye kaldırılmasını sağladı.
  • Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy'de bir inşaat şantiyesinde açılan çukura düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 10.45 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye sahasında çalışan bir işçi, alanda bulunan çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
Güllü soruşturması cinayete dönüştü! 'Suçlular yakalandı'

Güllü soruşturması cinayete dönüştü! "Suçlular yakalandı"
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
title