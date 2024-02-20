FEYZA ALTUN TUTUKLANDI MI? Feyza Altun neden tutuklandı, son durumu nedir?

Ünlü Avukat Feyza Altun, şeriat ile ilgili yaptığı paylaşım sonrasında dün gözaltına alındı. Sosyal medyada yankı bulan olay, yeni günün ilk saatlerinde de merak konusu oldu. Kullanıcılar, Feyza Altun'un tutuklanıp tutuklanmadığını ve son durumunu merak ediyor. Feyza Altun tutuklandı mı? Feyza Altun şu an nerede? Feyza Altun son durum? İşte tüm ayrıntılar...

FEYZA ALTUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye'nin Dilan Polat davası sürecinde yakından tanıdığı Avukat Feyza Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorum sonrasında gözaltına alındı. Avukat Feyza Altun X üzerinden yayınladığı Farsça bir şiire gelen yoruma "Şeriate s…." ifadeleriyle karşılık verdi. Kısa bir süre sonra tweetini silen Feyza Altun tepki yağmuruna tutuldu. Avukat hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma bağlamında Feyza Altun'un evinde arama gerçekleştirildi. Aramanın sona ermesinin ardından ise ünlü avukat ekiplerce sağlık kontrolüne götürüldü. Sonrasında gözaltına alınan Feyza Altun'un kameralara doğru parmak sallaması dikkat çekti. Altun, bu esnada "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi, hiçbir zaman da şeriatla yönetilmeyecek." şeklinde konuştu. Sağlık kontrolünden geçirilen Feyza Altun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

FEYZA ALTUN TUTUKLANDI MI?

Feyza Altun'un son durumuna ilişkin aramalar sürerken, avukatın kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, "Avukat Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Birazdan ifadesi Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak." ifadeleri aktarıldı.

Ayrıca Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise vatandaşlar saat 10.00'da Beykoz Adliyesi'ne davet edildi.