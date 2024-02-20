FEYZA ALTUN SERBEST BIRAKILDI! NE OLDU? Feyza Altun neden tutuklanmıştı?

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Altun, hakimlikte işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FEYZA ALTUN SERBEST Mİ BIRAKILDI? NE OLDU?

FEYZA ALTUN OLAYI NEDİR? NE OLMUŞTU?

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı tartışmalara neden olurken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Gelişmeyle ilgili konuşan Altun, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Dolayısıyla şeriata karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi.

FEYZA ALTUN'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

FEYZA ALTUN SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Bugün 10:00'da görülen dava sonuçlandı. Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.