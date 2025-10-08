Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye'nin feminist hukuk mücadelesinin cesur sesi Feyza Altun kim? Kadın ve çocuk hakları için verdiği mücadele, yazdığı kitap ve aktivist kimliğiyle tanınan bu isim, kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da sıkça gündem oluyor. Peki, Feyza Altun'un hayatı ve çalışmaları hakkında neler biliyoruz? Nereli, kaç yaşında ve nasıl bir yolculuk geçirdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, avukat, yazar, feminist aktivist ve filantrop kimlikleriyle tanınan, toplumsal konularda cesur çıkışları ve aktif mücadelesiyle bilinen bir isimdir. 1987 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Altun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Altun, özellikle kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk istismarı gibi hassas konularda yıllardır aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu doğrultuda, birçok önemli davada kadınların ve çocukların avukatı olarak yer almış, ses getiren sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmiştir.

Aynı zamanda "Tarafsız Çalışan Anneler Platformu"nun kurucusudur. Kadınların hem kariyer hem annelik rollerini çatışmadan yürütebilmesi için sosyal farkındalık yaratmayı amaçlayan bu platform, Altun'un toplumsal değişim vizyonunun önemli bir parçasıdır.

Feyza Altun, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da yazarlık kariyerine katkı sağlamış; burada feminist perspektiften toplumsal cinsiyet meselelerini ele almıştır. Aktivizmi kadar yazarlık yönüyle de dikkat çeken Altun, Türkiye'de feminist hukuk mücadelesinin önde gelen isimlerinden biridir.

FEYZA ALTUN KAÇ YAŞINDA?

Feyza Altun, 1987 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

FEYZA ALTUN NERELİ?

Feyza Altun, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Eğitim ve kariyer yaşamını da büyük oranda İstanbul'da sürdürmektedir.

FEYZA ALTUN KARİYERİ

Feyza Altun'un kariyeri, hukuk alanındaki mesleki faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal mücadele ile iç içe geçmiştir. Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku üzerine yüksek lisans yaparak akademik anlamda da kendisini geliştirmiştir.

Avukat olarak özellikle kadın ve çocuk hakları odaklı davalarda yer almıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet, kadın cinayetleri ve istismar davalarında aktif rol oynayan Altun, sadece bir hukukçu değil, aynı zamanda kamuoyunda sevilen bir avukat olarak öne çıkmaktadır.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, yazdığı yazılar ve katıldığı panellerle kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışan Altun, "Kadının Fenni" adlı kitabıyla da bu mücadeleyi yazılı alana taşımıştır. Hukuki aktivizmiyle dikkat çeken Altun, "Tarafsız Çalışan Anneler Platformu" gibi sosyal girişimlerle kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

FEYZA ALTUN GÖZALTINA MI ALINDI?

Ekim 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla Feyza Altun hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Altun'un ifadesinin alınması ve kan örneklerinin toplanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü bildirildi. Ancak süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olup, soruşturmanın savcılık denetiminde devam ettiği ifade edildi.

Altun'un gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin net bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmış değil. Süreç, yasal çerçevede ve soruşturma gizliliği kapsamında yürütülüyor. Resmî açıklama gelene kadar yalnızca soruşturma sürecinde olduğu bilgisi doğrulanmış durumda.