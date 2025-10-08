Feyza Altun gözaltına mı alındı? Feyza Altun neden gözaltına alındı?

Türkiye magazin dünyası güne bomba etkisi yaratan bir gelişmeyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, hukuk dünyasından tanınan isimlerden Feyza Altun'un da adı gündeme geldi. Soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim inceleme altına alındı. İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.

FEYZA ALTUN GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dakika haberleri Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla birçok ünlü ismi kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, hukuk dünyasında tanınan avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi ve kan örneği vermesi istendi.

Soruşturmanın detayları henüz tam olarak kamuoyuna açıklanmadı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen işlemler, hem magazin hem de sosyal medya çevrelerinde büyük ilgi gördü. Gözaltı durumu ve suçlamaların içeriği kamuoyunun merakla beklediği konular arasında.

FEYZA ALTUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı geniş kapsamlı soruşturma, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı' iddialarını merkezine alıyor. Çok sayıda ünlünün ifadesi alınırken, kan örnekleri de laboratuvar incelemesine tabi tutulacak.

Hukuk dünyasından olan Feyza Altun'un da dosyada adı geçmesi, gündemde geniş yankı buldu. Resmi gözaltı kararı henüz açıklanmadı; soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, hukuk alanında faaliyet gösteren ve avukatlık yapan tanınmış bir isimdir. Magazin dünyasından çok, hukuk camiasında bilinen Altun, çeşitli davalarda görev aldı ve mesleğinde saygın bir yere sahiptir.

NARKOTİK OPERASYONUNDA ADI GEÇEN ÜNLÜLER

İrem DERİCİ

Kubilay AKA

Kaan YILDIRIM

Hadise AÇIKGÖZ

Berrak TÜZÜNATAÇ

Duygu Özaslan MUTAF

Demet Evgar BABATAŞ

Zeynep Meriç ARAL KESKİN

Özge ÖZPİRİNÇCİ

Feyza ALTUN

Ziynet SALİ

Birce AKALAY

Metin AKDÜLGER

Ceren MORAY ORCAN

Dilan POLAT

Engin POLAT

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ifadeler ve kan örneklerine ilişkin detaylar netleşecek. Kamuoyu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.