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FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında

FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında Haber Videosunu İzle
FETÖ'ye tarihi operasyon! 704 şüpheli gözaltında
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FETÖ/PDY'ye yönelik dün 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 973 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 704'ü gözaltına alınırken, 269 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında 170 aktif kamu personeli, 6 emekli kamu personeli, 44 ihraç edilmiş kamu personeli ile 484 özel sektör çalışanı ve sivil şüpheli bulunuyor.

81 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 973 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 704'ü yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 269 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

170 AKTİF KAMU PERSONELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 704 şüpheliden 170'inin aktif kamu personeli olduğu açıklandı. Ayrıca gözaltındaki şüpheliler arasında 6 emekli kamu personeli, 44 ihraç edilmiş kamu personeli ile 484 özel sektör çalışanı ve sivil şüpheli bulunuyor.

İÇİŞLERİ VE ADALET PERSONELİ DE LİSTEDE

Aktif kamu personelleri arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı 97 kişi yer aldı. Bunların 1'inin emniyet amiri, 1'inin komiser, 94'ünün polis memuru ve 1'inin jandarma personeli olduğu belirtildi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı 14 kişinin de gözaltına alındığı, bunların 1 zabıt katibi, 8 infaz koruma memuru ve 5 serbest avukattan oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com
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