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FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu?

FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu?
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FETÖ'nün lideri olarak bilinen Fetullah Gülen'in yaşadığı yer, kamuoyunun merak konusu oldu. Gülen'in nerede yaşadığına dair sorular, özellikle son günlerde gündemde yer alıyor. Peki, FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu? İşte detaylar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri olarak bilinen Fetullah Gülen'in yaşadığı yer, kamuoyunun merak ettiği konulardan biri haline geldi. Gülen'in nerede ikamet ettiği sorusu, son dönemde yeniden gündeme geldi ve birçok kişi bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen şu anda nerede yaşıyor? İşte bu sorunun yanıtına dair detaylar!

FETÖ'NÜN EVİ NEREDE?

15 Temmuz darbe girişiminin başındaki isim olan Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği bu merkezden kaçırıldığı iddiası, yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından ortaya atılmıştı. FETÖ lideri Fetullah Güleni'in ölmesinin ardından birçok kişi FETÖ'nün nerede yaşadığını araştırmaya başladı.

FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu?

FETULLAH GÜLEN NEREDE YAŞIYORDU?

Türkyolu, Amerikalı özel güvenlikçiler tarafından korunan, etrafı tamamen ağaçlarla çevrili, "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi" (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center) yerleşkesine 5 dakika uzaklıktaki bir evde yaşıyor.

FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu?

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