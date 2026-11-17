Yozgat'ta bir vatandaş, köyündeki 11 dönümlük arazisinde yetiştirdiği farklı meyve türleriyle dikkat çekiyor. Kentin iklim şartlarında yetişmeyeceği düşünülen çay, fındık, zeytin, avokado, mandalina, portakal, incir, kestane, Antep fıstığı ve Trabzon hurması gibi birçok ürünü bahçesinde yetiştiren vatandaş, hem ailesinden kalan mirası yaşatıyor hem de çevresindekilere örnek oluyor.

Yozgat merkeze bağlı Çalılı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Bekir Korkmaz, 11 dönümlük arazisinde ağaçlarla ilgileniyor. Yaklaşık 19 yıldır bahçesiyle ilgilenen Korkmaz, meyve ağaçlarının yanı sıra kendi yetiştirdiği fidanları da çevre köylerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Bölgenin iklim şartlarına uygun olmadığı düşünülen çay, fındık, zeytin, avokado, mandalina, portakal, incir, kestane, Antep fıstığı ve Trabzon hurması gibi meyveleri bahçesinde yetiştirmeye başlayan Korkmaz, algıları yıkıyor. Bahçesinde tavuk, kedi ve köpek gibi hayvanlara da bakan Korkmaz, doğayla iç içe geçirdiği zamanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Yozgat'ta farklı ürünlerin de yetiştirilebileceğini göstermek istediğini belirten Bekir Korkmaz, "19 sene oldu buraya başlayalı. Babadan kalma bir arazim var, dedemizin mirasını korumak istedim. Çünkü onlar o kadar zor şartlarda bizlere mal bırakmış gitmişler ki benden sonra neslimiz sırf herhangi bir şey kazanmak değil ama benim kısmetime de burası düştü. Burada 600'e yakın meyve ağacım var, fideleri dahil olmak üzere. İncir, kestane, ıhlamur, döngel, Antep fıstığı, incir ağacı burada yetiştiriyorum. Çevreme de fayda sağlamak istiyorum. Buğday, arpa ile gün geçer ama Yozgat gibi bir yerde ben bu benim çayım 7- 8 senedir burada. Dünyanın neresinde olursa olsun yani yetişen hiçbir ürününden umudu kesmeyin. Yaprak döken meyveden kimse korkmasın. Yaprak döken her meyve her yerde olur arkadaşlar. Kimse umut kesmesin, çalışsınlar yeter ki. Gayret ettiğin zaman Cenab-ı Allah veriyor arkadaş, ne memurun da fukaranın da rızkını veren, sana da veren, hayvanata da verir" dedi.

"Dağın başına bu olur mu dediler"

Akrabalarının yetiştiremeyeceğini söylediğini belirten Korkmaz, "Akrabalarım, dağın başına şu konur mu, bu konur mu, dağın başına bu olur mu dediler ama bütün çevre köyleri son 10 yıldır bakarsan bağ ve bahçeleri, hobi bahçeleri önce Allah'ın sonra benim sayemde oluyor. Çünkü bundan eşe, dosta da veriyorum. Fideleri de kendim yetiştirip ikram da ediyorum. Herhangi bir ücret de almıyorum. Nar, fındık, incir, kestane, Trabzon hurması gibi meyveleri herkese veriyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı