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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Türkiye'ye mi gönderilecek?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Türkiye'ye mi gönderilecek?
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FETÖ'nün elebaşı olarak bilinen Fetullah Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği konusu gündeme geliyor. Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FETÖ'nün lideri olarak bilinen Fetullah Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği konusu gündeme gelmeye başladı. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Gülen'in öldüğü ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ise sosyal medya hesabından, "Fetullah Gülen vefat etti, Allah rahmet eylesin" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Peki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Türkiye'ye mi gönderilecek? Detaylar haberimizde...

FETULLAH GÜLEN'İN CENAZESİ TÜRKİYE'YE Mİ GÖNDERİLECEK?

FETÖ'nün lideri olarak bilinen Fetullah Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği konusu gündeme gelmeye başladı. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Türkiye'ye mi gönderilecek?

FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Türkiye'ye mi gönderilecek?

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