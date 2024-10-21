FETÖ'nün lideri olarak bilinen Fetullah Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği konusu gündeme gelmeye başladı. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Gülen'in öldüğü ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ise sosyal medya hesabından, "Fetullah Gülen vefat etti, Allah rahmet eylesin" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Peki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Türkiye'ye mi gönderilecek? Detaylar haberimizde...

FETULLAH GÜLEN'İN CENAZESİ TÜRKİYE'YE Mİ GÖNDERİLECEK?

FETÖ'nün lideri olarak bilinen Fetullah Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği konusu gündeme gelmeye başladı. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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