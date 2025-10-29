Haberler

Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Ferit Kaya, güçlü performansları ve etkileyici karakter yorumlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk televizyon ve sinema dünyasında adından söz ettiren Ferit Kaya, sahne ve ekran projelerindeki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Farklı karakterleri canlandırmadaki başarısı ve doğal oyunculuk yeteneği, onu izleyicilerin sevdiği isimler arasına taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FERİT KAYA KİMDİR?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen, Zaza kökenli Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kaya, tiyatro eğitiminin ardından dizi ve sinema kariyerine adım atmıştır.

Özellikle duygusal ve güçlü karakterleri başarıyla canlandırmasıyla tanınan sanatçı, ekranlarda birçok projede rol almıştır. Son olarak Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakterini canlandırmaktadır.

Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

FERİT KAYA KAÇ YAŞINDA?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

FERİT KAYA NERELİ?

Ferit Kaya, Türkiye'nin güneydoğusundaki Diyarbakır şehrinde dünyaya gelmiştir.

Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

FERİT KAYA'NIN KARİYERİ

Ferit Kaya, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kariyerine başlamış ve çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Güçlü oyunculuk performansları ve karakterlere kattığı derinlikle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Başarılı bir dizi kariyerinin yanı sıra ekran projelerinde farklı roller üstlenmiş, son olarak Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Özel hayatında ise 14 Eylül 2024 tarihinde Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir.

Ayrıca, sosyal medyada zaman zaman dolaşan "Ahmet Kaya'nın oğlu" iddiaları doğru değildir; Ferit Kaya ile merhum sanatçı Ahmet Kaya arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.