Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk televizyon ve sinema dünyasında adından söz ettiren Ferit Kaya, sahne ve ekran projelerindeki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Farklı karakterleri canlandırmadaki başarısı ve doğal oyunculuk yeteneği, onu izleyicilerin sevdiği isimler arasına taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FERİT KAYA KİMDİR?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen, Zaza kökenli Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kaya, tiyatro eğitiminin ardından dizi ve sinema kariyerine adım atmıştır.

Özellikle duygusal ve güçlü karakterleri başarıyla canlandırmasıyla tanınan sanatçı, ekranlarda birçok projede rol almıştır. Son olarak Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakterini canlandırmaktadır.

FERİT KAYA KAÇ YAŞINDA?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

FERİT KAYA NERELİ?

Ferit Kaya, Türkiye'nin güneydoğusundaki Diyarbakır şehrinde dünyaya gelmiştir.

FERİT KAYA'NIN KARİYERİ

Ferit Kaya, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak kariyerine başlamış ve çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Güçlü oyunculuk performansları ve karakterlere kattığı derinlikle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Başarılı bir dizi kariyerinin yanı sıra ekran projelerinde farklı roller üstlenmiş, son olarak Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Özel hayatında ise 14 Eylül 2024 tarihinde Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir.

Ayrıca, sosyal medyada zaman zaman dolaşan "Ahmet Kaya'nın oğlu" iddiaları doğru değildir; Ferit Kaya ile merhum sanatçı Ahmet Kaya arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.