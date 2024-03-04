Ferdi Zeyrek kimdir? CHP Manisa Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı ise Ferdi Zeyrek oldu. Ferdi Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi ve kariyerine mimar olarak başladı. Manisa Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 2012 yılında başlayan Zeyrek, dört yıl boyunca bu görevi başarıyla yürüttü. Daha sonra ise Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi ve üç yıldır bu pozisyonda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Ferdi Zeyrek, Manisaspor'un yönetim kurulunda da görev almıştır; bu görevi 2012 ile 2014 yılları arasında sürmüştür. Ayrıca, Mimarlar Odası Manisa Şubesi'nde de aktif bir rol oynamış ve hem üyelik hem de başkanlık yapmıştır. Şehrin estetik değerlerine katkıda bulunmak amacıyla Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri'nin İl Estetik Kurullarında da etkin bir şekilde rol almıştır.