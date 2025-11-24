Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu: Olaydan bir gün önce havuzda su kaçağı oluşmuş

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin hazırlanan ve Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamedeki bilirkişi raporunda; Zeyrek'in evindeki havuzun proje kapsamında süs havuzu olarak onay aldığı, buna rağmen yüzme havuzu yapıldığı tespit edildi. Olaydan bir gün önce dip temizliği yapılan havuzda su kaçağı oluştuğu, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.'nün (55) motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yaptığı ancak site güvenlik görevlisi Ahmet S.'nin (56) bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği iddianamede yer aldı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zeyrek'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Daha sonra üstü kapatılan havuz, Zeyrek'in çocukları için oyun alanına dönüştürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada; Zeyrek'in havuzunun inşaat kalıplarını yapan Z. M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen Naim B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen Halim İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zafer M., Naim B. ve Halim İ., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.

RAPORA GÖRE 1 KİŞİ SERBEST KALDI

Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen Naim B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen Halim İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Zafer M.'ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

10 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Raporun tamamlanmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli yapı kullanım izin belgesi biriminde kontrol elemanı olarak çalışan Ömer T. ve aynı birimde tekniker olarak görev yapan Murat S. hakkında da soruşturma izni talep edildi. Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

9 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede; havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren Naim B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren Halim İ., site güvenlik görevlisi Ahmet S., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Yalçın Ö., motor bobinaj firması sahibi Hakan A., elektrik dağıtım firması görevlisi Murat E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler Rezan A., Hilmi Ş. ve Mustafa Ç., müteahhit firma yetkilisi Metin G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de ona müdahale sırasında elektrik çarpması sonucu kolundan yaralanan eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında üzerlerine kusur izafe edilemeyen şüpheliler A.A., Zafer M., M.Y.P., S.P., Ş.İ.T., M.S., E.T., H.S. ve H.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

SÜS HAVUZU OLARAK ONAY ALINMIŞ

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda evin önündeki yüzme havuzunun projesini mimar Ferdi Zeyrek'in A4 kağıdına eliyle çizdiği, yüzme havuzuna süs havuzu olarak onay aldığı ortaya çıktı. Öte yandan inşaatın denetiminden sorumlu özel yapı denetim firması tarafından havuz tesisatının mevzuata uygun olduğuna dair onay verildiği, ayrıca elektrik projesine ilişkin de uygunluk raporu düzenlendiği tespit edildi. Bunun yanı sıra elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan inceleme sonucunda oluşturulan raporda; elektrik tesisatında herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk bulunmadığı yönünde uygunluk onayı verildiği anlaşıldı. İddianamede; havuz ve enerji odasındaki kaçak akım rölesinin bozuk olduğu ve bağımsız daire girişlerindeki diğer kaçak akım rölelerinin sonradan söküldüğünün tespit edildiğine yer verildi.

DURUM FERDİ ZEYREK'E BİLDİRİLMEMİŞ

Havuz motorunun daha önce de arıza verdiği ve bobinajının bakım-onarımının yapıldığı da rapora girdi. Raporda; olaydan 5 gün önce havuza tuz cihazı taktırıldığının tespit edildiği belirtildi. Olaydan bir gün önce dip temizliği yapılan havuzda su kaçağı oluştuğu, site güvenlik görevlisi Ahmet S. tarafından suyun dalgıç pompasıyla tahliye edildiği, bu sırada elektrik panosundaki şartelin art arda attığının rapora girdiği ifade edildi. Durumun, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.'ye bildirildiği, motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yapıldığı ancak Ahmet S.'nin bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği iddianamede yer aldı. Ayrıca raporda olay günü ikizleriyle havuza giren Zeyrek'in, suyun bulanık olmasından rahatsızlık duyduğu, üstünü değiştirdikten sonra makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.