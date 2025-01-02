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Ferdi Tayfur son hali nasıldı?

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Arabesk müziğin efsaneleşen ismi ve Türkiye'de "Babalar" olarak bilinen üçlüden Ferdi Tayfur? hayata gözlerini yumdu. Peki, Ferdi Tayfur son hali nasıldı?

Yüksek tansiyon şikâyetiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir Antalya'da tedavi gören arabesk müziğin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Peki, Ferdi Tayfur son hali nasıldı?

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu.

İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla / Aşkınla Beni Öldürdün adlı ilk plağını doldurur.

Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı Tuğçe Tayfur adında bir kızı bulunuyor.

FERDİ TAYFUR ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Yüksek tansiyon nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 79 yaşında hayatını kaybetti.

FERDİ TAYFUR SON HALİ NASILDI?

Ferdi Tayfur'un son hali, ameliyat sonrası görüntülenmişti.

Son hali:

Ferdi Tayfur son hali nasıldı?

Ferdi Tayfur son hali nasıldı?

Ferdi Tayfur son hali nasıldı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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