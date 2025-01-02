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Ferdi Tayfur neden öldü, ölüm sebebi ne?

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Marmaris'teki evinde geçtiğimiz hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan, daha sonra ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur neden öldü, ölüm sebebi ne?

Marmaris'teki evinde geçtiğimiz hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan, daha sonra ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur neden öldü, ölüm sebebi ne?

FERDİ TAYFUR NEDEN ÖLDÜ?

Marmaris'teki evinde geçtiğimiz hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan, daha sonra ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi.

Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir..Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girmiştir.

Ferdi Tayfur neden öldü, ölüm sebebi ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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