FERDİ TAYFUR KİMDİR? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir?
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli olduğu merak ediliyor. Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sevenleri ve sanat camiasını derin üzüntüye sebep oldu. Ferdi Tayfur neden öldü ve hastalığı nedir soruları gündemden düşmüyor. Peki, Ferdi Tayfur öldü mü, neden öldü?
Ferdi Tayfur kimdir? Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı, hayranlarını derinden üzdü. Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve Ferdi Tayfur'un hastalığı nedir merak ediliyor. Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…
FERDİ TAYFUR'UN HASTALIĞI NEDİR?
79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları, hastane önüne akın etti.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir. Babasının en büyük isteği Ferdi'nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi'nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şoförlüğüne devam eder.
1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.
50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girmiştir.
Albüm
- 1967 Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun
- Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin(sürtük)
- 1968 Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün
- Tatlı Çingenem/Adana Barajında
- Dilek Kapısı
- 1969 Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda
- Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar
- Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilememki Deli Gönül
- 1970 Çok Bekledim / Kaderimsin
- Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin
- 1971 Kaderimsin / Sevgili Yarim
- Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar
- Mahkumların Duası / Mahşer Günü
- Bana Gerçekleri Söyle/Ümitsiz Aşk
- 1974 Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın
- Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar
- Postacılar
- Bitmeyen Çile
- 1975 Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam
- Nerelerdesin Sultanım - Sebebim Nazlı Yar Oldu
- Bırak Şu Gurbeti
- Ferdi Tayfur 1(Mahkumların Duası)
- 1976 Ekmek Parası (albüm)
- Deli Gibi Sevdim
- Ferdi Tayfur 3(Çeşme)
- 1977 Huzurum Kalmadı
- Ferdi Tayfur 4(Benim Gibi Sevenler)
- 5 Minareci
- 1978 Batan Güneş
- Ferdi Tayfur 6(Bağlama Versiyon)
- 1979 Son Sabah
- Mapushane
- 1980 Yuvasız Kuşlar
- Ferdi Tayfur 9(Batan Güneşin Kralı)
- Nisan Yağmuru 2
- Yuvasız Kuşlar 4
- Durdurun Dünyayı
- Avrupa Konser
- 1982 Ferdi Tayfur 10
- İnsan Sevince
- Nisan Yağmuru
- 1982 Ben De Özledim
- Sabahı Olmayan Geceler
- Bir Avuç Gözyaşı
- Ben de Özledim
- 1983 O.Gencebay ve F.Tayfur'dan Seçmeler
- Sen de mi Leyla
- 1984 Yaktı Beni
- Gitme Yarim
- Bu Gece Düğün Var
- 1985 Kurtuldum
- Ferdi Tayfur 11(Deli Gönül)
- Ferdifon'dan Seçmeler 1
- 1986 Derbeder
- 1994 Mor Güller - Fadime'nin Düğünü
- Baharımsın Kışımsın 9
- 1995 Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"
- 1996 Zaman Tüneli Arşiv 1
- Altın Şarkılar
- 1997 Tiryakiyim Ben
- Of Dağlar
- 1998 Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2
- 1999 Yoksun - Kör Talih
- Zengin Olursam
- 2001 Zaman Tüneli Arşiv 3
- 2002 İnceden
- 2003 Durun Ayaklarım
- Yandı Gönlüm
- 2004 Ferdifon'dan Seçmeler 6
- Bir Demet Gül
- 2006Aşkın Cezası
- 2007Gençliğimin Şarkıları
- 2009 Nisan Yağmuru 6
- Boynu Bükük Şarkılarım
- 2010 Baharımsın Kışımsın
Ödüller
- 1975 1. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Bırak Şu Gurbeti - Sevdalılar Beni Anlar)
- 1975 2. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Çeşme - Muhtaç Etme Beni Plağıyla)
- 1975 3. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yağmur Gözyaşım - Alıştım Plağıyla)
- İnsan Sevince, aynı zamanda SSCB'de bugünkü Rusya'da basılan ilk Türk Sanatçısı albümüdür.)
- 1992 MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü.
- 1993 Gülhane Konserleri Ödülü (Bir Alana En Çok Seyirci Toplaması nedeniyle(Yaklaşık 200.000 Kişi) Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıTarafından Verilmiştir.)
- 1994 En İyi Arabesk Erkek( Fadime'nin Düğünü )
- 1995 Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü
- 1995 IFA İstanbul FM Altın Ödülü
- 1994 1.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Fadime'nin Düğünü Şarkısıyla)
- 1995 2.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı ödülü (Yağmur Çamur Şarkısıyla)
- 1999 6. Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Bağbozumu Şarkısıyla)
- 1999 Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü
- 2001 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
- 2004 Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü
- 2004 Bitlis Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu ile Bitlis Belediye Başkanı Cevdet Özdemir tarafından verilen şükran plaketi
- 2005 İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik sanatçısı Ödülü
- 2005 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
- 2007 Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü
- 2008 Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü.
- 2009 Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü
- 2009 Radyo 15 Sanat Onur Ödülü
- 2011 Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü
- 2013 19. Kral Tv1. Türkiye Müzik Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2014 Akdeniz TV Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü
- 2014 21. Adana Altın Koza Ödülü
- 2015 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü
Kitapları
- Şekerci Çırağı, roman, Kora Yayın, 2003
- Yağmur Durunca, roman, Kora Yayın, 2008
- Bir Zamanlar Ağaçtım, roman, Kora Yayın, 2013
- Paraşütteki Çocuk, roman, 2014
Tv-Şov
- 1993."Yetiş Emmioğlu" sunucu Show TV
- 2009."Korolar Çarpışıyor" Adana Korosunu yönetmiştir Yarışmacı Show TV
- 2009."Boynu Bükük Şarkılar" sunucu Kanal 7
Reklam filmi (oyuncu)
- 1993."Mobil Reklamı"
- 2000."Filli Boya Reklamı"
- 2007."Namlı Reklamı"