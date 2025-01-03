FERDİ TAYFUR KİMDİR? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir?

Ferdi Tayfur kimdir? Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı, hayranlarını derinden üzdü. Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve Ferdi Tayfur'un hastalığı nedir merak ediliyor. Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

FERDİ TAYFUR'UN HASTALIĞI NEDİR?

79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları, hastane önüne akın etti.

Ferdi Tayfur

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir. Babasının en büyük isteği Ferdi'nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi'nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şoförlüğüne devam eder.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girmiştir.

Albüm

1967 Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun

Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin(sürtük)

1968 Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün

Tatlı Çingenem/Adana Barajında

Dilek Kapısı

1969 Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda

Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar

Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilememki Deli Gönül

1970 Çok Bekledim / Kaderimsin

Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin

1971 Kaderimsin / Sevgili Yarim

Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar

Mahkumların Duası / Mahşer Günü

Bana Gerçekleri Söyle/Ümitsiz Aşk

1974 Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın

Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar

Postacılar

Bitmeyen Çile

1975 Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam

Nerelerdesin Sultanım - Sebebim Nazlı Yar Oldu

Bırak Şu Gurbeti

Ferdi Tayfur 1(Mahkumların Duası)

1976 Ekmek Parası (albüm)

Deli Gibi Sevdim

Ferdi Tayfur 3(Çeşme)

1977 Huzurum Kalmadı

Ferdi Tayfur 4(Benim Gibi Sevenler)

5 Minareci

1978 Batan Güneş

Ferdi Tayfur 6(Bağlama Versiyon)

1979 Son Sabah

Mapushane

1980 Yuvasız Kuşlar

Ferdi Tayfur 9(Batan Güneşin Kralı)

Nisan Yağmuru 2

Yuvasız Kuşlar 4

Durdurun Dünyayı

Avrupa Konser

1982 Ferdi Tayfur 10

İnsan Sevince

Nisan Yağmuru

1982 Ben De Özledim

Sabahı Olmayan Geceler

Bir Avuç Gözyaşı

Ben de Özledim

1983 O.Gencebay ve F.Tayfur'dan Seçmeler

Sen de mi Leyla

1984 Yaktı Beni

Gitme Yarim

Bu Gece Düğün Var

1985 Kurtuldum

Ferdi Tayfur 11(Deli Gönül)

Ferdifon'dan Seçmeler 1

1986 Derbeder

1994 Mor Güller - Fadime'nin Düğünü

Baharımsın Kışımsın 9

1995 Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"

1996 Zaman Tüneli Arşiv 1

Altın Şarkılar

1997 Tiryakiyim Ben

Of Dağlar

1998 Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2

1999 Yoksun - Kör Talih

Zengin Olursam

2001 Zaman Tüneli Arşiv 3

2002 İnceden

2003 Durun Ayaklarım

Yandı Gönlüm

2004 Ferdifon'dan Seçmeler 6

Bir Demet Gül

2006Aşkın Cezası

2007Gençliğimin Şarkıları

2009 Nisan Yağmuru 6

Boynu Bükük Şarkılarım

2010 Baharımsın Kışımsın

Ödüller

1975 1. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Bırak Şu Gurbeti - Sevdalılar Beni Anlar)

1975 2. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Çeşme - Muhtaç Etme Beni Plağıyla)

1975 3. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yağmur Gözyaşım - Alıştım Plağıyla)

İnsan Sevince, aynı zamanda SSCB'de bugünkü Rusya'da basılan ilk Türk Sanatçısı albümüdür.)

1992 MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü.

1993 Gülhane Konserleri Ödülü (Bir Alana En Çok Seyirci Toplaması nedeniyle(Yaklaşık 200.000 Kişi) Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıTarafından Verilmiştir.)

1994 En İyi Arabesk Erkek( Fadime'nin Düğünü )

1995 Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü

1995 IFA İstanbul FM Altın Ödülü

1994 1.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Fadime'nin Düğünü Şarkısıyla)

1995 2.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı ödülü (Yağmur Çamur Şarkısıyla)

1999 6. Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Bağbozumu Şarkısıyla)

1999 Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü

Gazetecileri Derneği Onur Ödülü 2001 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü

2004 Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü

2004 Bitlis Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu ile Bitlis Belediye Başkanı Cevdet Özdemir tarafından verilen şükran plaketi

2005 İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik sanatçısı Ödülü

2005 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü

2007 Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü

2008 Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü.

2009 Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü

2009 Radyo 15 Sanat Onur Ödülü

2011 Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü

2013 19. Kral Tv1. Türkiye Müzik Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü

2014 Akdeniz TV Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü

2014 21. Adana Altın Koza Ödülü

2015 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü

Kitapları

Şekerci Çırağı, roman, Kora Yayın, 2003

Yağmur Durunca, roman, Kora Yayın, 2008

Bir Zamanlar Ağaçtım, roman, Kora Yayın, 2013

Paraşütteki Çocuk, roman, 2014

Tv-Şov

1993."Yetiş Emmioğlu" sunucu Show TV

2009."Korolar Çarpışıyor" Adana Korosunu yönetmiştir Yarışmacı Show TV

2009."Boynu Bükük Şarkılar" sunucu Kanal 7

Reklam filmi (oyuncu)