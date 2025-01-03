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Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir?

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Ferdi Tayfur'un ölümü herkesi şok ederken eşi Habibe Ümyanı Demir ismi ön plana çıktı. Peki, Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir?

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur hayata gözlerini yumdu. 79 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra eşi Habibe Ümyanı Demir ismi bir kez daha anılmaya başlandı. Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir?

FERDİ TAYFUR KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Aslen 1945 Adana doğumlu olan usta şarkıcı 3 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini henüz 17 yaşındayken yaşak aşk yaşadığı Zeliha Hanım ile 1974 yılında yaptı. Bu evlilikten Taha adında bir oğlu oldu. 2 yıl evli kalan çift daha sonra yollarını ayırdı. Ferdi Tayfur ikinci evliliğini ise 1976 yılında herksin yakından tanıdığı isim Necla Nazır ile yaptı. Bu evlilikten Ferdi Tayfur'un ilk kız çocuğu Tuğçe dünyaya geldi. Çift 2 yıl sora boşanma kararı aldı ve yollarını ayırdı. Ferdi Tayfur son evliliğini Habire Ünyanı Demir ile yaptı ve 64 yaşında bir erkek çocuk sahibi oldu.

HABİBE ÜMYANI DEMİR KİMDİR?

Ferdi Tayfur'un eşi olan Habibe Ümyanı Demir ile 2009 yılında evlendi ancak beraberlikleri çok kısa sürünce 2010 yılında ayrıldılar. Çiftin bu evliliklerinden Ferdi Taha adında bir oğulları oldu.

Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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