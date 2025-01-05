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Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

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Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı kaybıyla milyonları hüzne boğan usta sanatçının geride bıraktığı serveti ortaya çıktı.

Lüksten ve gösterişten uzak, mütevazı bir yaşam süren arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, geride bıraktığı servet ve yatırımlarının büyüklüğü şaşkınlık yarattı. Ünlü sanatçının; İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

FERDİ TAYFUR'UN YATIRIMLARI VE SERVETİ

1981 yılında Marmaris'te film çeken Tayfur'un, ilçeye olan ilgisi artmış ve yatırım yapma kararı almıştı. Tayfur'un Marmaris'e yaptığı yatırımlar, ticari zekasını da gözler önüne serer nitelikte. Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre Tayfur, Marmaris'in İçmeler bölgesinde havuzlu bir villa alarak başladığı yatırımlarına bir yarımada ve çeşitli taşınmazların da sahibi olarak devam etti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur'un yatırımları bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'un farklı semtlerinde 6 villa ve 30 daire ile Adana'da 50 daire aldığı öğrenildi. İnşaat sektöründe de önemli ortaklıklara sahip olan Tayfur'un bu alana yaptığı yatırımlarının ayrıntıları ise tam olarak bilinmiyor.

Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

MİRASININ NASIL PAYLAŞILACAĞI BİLİNMİYOR

Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca gösterişli bir hayat tarzını tercih etmemişti. Ancak Tayfur'un geride bıraktığı miras, büyük bir soru işaretini barındırıyor. Ünlü sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı ve yatırımlarının geleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Gündem
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıKuscubasi:

Niye kızını kovaladıkları şimdi anlaşıldı. Adama saygıları olsa zaten cenazede böyle bir olay yaşanmazdı.

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Valla dünya kadar serveti olsa da kendini hiç bozmadı Kral ilk günde neyse sonunda da o mütevazilğiyle gitti yeri dolmaz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısıydı.

Yorum Beğen112
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Haber YorumlarıKemal Aslan:

Omrun hayatin boyunca caistin ama ne oldu kazandiklarin dunyada kaldi sen öldün hic olmasa fakir fukaraya bagislasaydin onlarin hayir duasini almistin simdide cocuklarin miras kavgasina girecek bide onlardan beddua alacan...

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Müge anlıyı geçtiniz inanın,yahu adam dün öldü gömüldü helal olsun size

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Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Hayatında okula gitmemiş bir insanın varlığı, servet için okula ve diplomaya gerek yok.

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Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

milletin psikoloji sini arebeks le oynadılar kendileri sefasını sürüyor lar

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Haber YorumlarıMithat Kaya:

En büyük mirasını,sevenlerine bıraktı.Dünya malı onların olsun.Mekanı Cennet Olsun

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

bu kadar serveti olan insan devlete kaç kuruş vergi ödemiş bir de ona bakın bakalım

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yıllarca milleti ağlata ağlata Karun kadar zengin oldular.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

serveti bizi ilgilendirmez ki bunun haberini yapmakta saçma sanatı ilgilendirir

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