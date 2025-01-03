Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ferdi Tayfur'un "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle vefat ettiği belirtildi. Üzücü gelişme sonrası Ferdi Tayfur'un özel hayatı da gündem oldu. Peki, Ferdi Tayfur gerçek ismi, tam ismi ne?

FERDİ TAYFUR GERÇEK İSMİ, TAM İSMİ NE?

Ferdi Tayfur tam ismi, Ferdi Tayfur Turanbayburt'tur.

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu.

Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı.

Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.