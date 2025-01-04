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Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak?

Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak?
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreni 'yoğun katılım' nedeniyle değişti. Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, ikindi vaktine müteakiben kılınacak namazın ardından Yeniköy'de toprağa verilecek. Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak?

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm haberinin ardından cenaze programının nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Türk müziğinin usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak?

FERDİ TAYFUR CENAZESİ SAAT KAÇTA, HANGİ CAMİİDE KILINACAK?

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinin bulunduğu Antalya'dan kalkan uçak, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.

Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. Gözalıcı, "Düzeltme Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin paşa caminde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR NEDEN ÖLDÜ?

2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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