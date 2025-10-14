Haberler

Ferdi Kadıoğlu neden yok, neden oynamıyor? Gürcistan maçında niye oynamıyor?

Ferdi Kadıoğlu neden yok, neden oynamıyor? Gürcistan maçında niye oynamıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferdi Kadıoğlu'nun Gürcistan maçı kadrosunda yer almaması futbolseverlerin merak konusu oldu. Türkiye'nin Gürcistan maçında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Peki, Ferdi Kadıoğlu neden yok?

Ferdi Kadıoğlu neden oynamıyor? Ferdi Kadıoğlu'nun Gürcistan maçı kadrosunda yer almaması futbolseverlerin merak konusu oldu. Türkiye'nin Gürcistan maçında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Detaylar...

FERDİ KADIOĞLU NEDEN YOK?

Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i açıklandı:

Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün.

Ferdi Kadıoğlu neden yok, neden oynamıyor? Gürcistan maçında niye oynamıyor?

Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer almadı. 11'de neden yer almadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

FERDİ KADIOĞLU NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Ferdi Kadıoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak. Ferdi'nin yerine sol bekte Eren Elmalı görev yapacak. Montella'nın forma vermesi halinde maçın son dakikalarında Ferdi'nin maçta forma giymesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı bulunmuyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi

Görüntüyü izlemek bile korkutucu! Kan donduran kazada can verdi
Montella'dan sürpriz kadro

Montella'dan sürprizlerle dolu ilk 11 tercihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.