Ferdi Kadıoğlu neden yok, neden oynamıyor? Gürcistan maçında niye oynamıyor?

Ferdi Kadıoğlu neden oynamıyor? Ferdi Kadıoğlu'nun Gürcistan maçı kadrosunda yer almaması futbolseverlerin merak konusu oldu. Türkiye'nin Gürcistan maçında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Detaylar...
Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i açıklandı:
Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün.
Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer almadı. 11'de neden yer almadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Ferdi Kadıoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak. Ferdi'nin yerine sol bekte Eren Elmalı görev yapacak. Montella'nın forma vermesi halinde maçın son dakikalarında Ferdi'nin maçta forma giymesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı bulunmuyor.