Ferdi Aydın kimdir? Güllü'nün patronu Ferdi Aydın suç duyurusunda ne dedi?

İstanbul'daki ünlü eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, şarkıcı Güllü'nün trajik ölümüne ilişkin yeni ve çarpıcı iddialarla Yalova Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak şok eden ifadelerde bulunurken, olayın merkezine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i yerleştirdi. Peki, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın kimdir? Ferdi Aydın suç duyurusunda ne dedi? Detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN PATRONU FERDİ AYDIN KİMDİR?

Ferdi Aydın, İstanbul'un tanınmış eğlence mekanlarının birinin sahibi olarak biliniyor. Uzun yıllardır sanat ve müzik dünyasıyla iç içe olan Aydın, özellikle sahne aldığı mekanlarda ünlü sanatçılara ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Aydın, Güllü'nün kariyeri boyunca İstanbul'da sahne aldığı mekanlardan birinin işletmecisi olarak sanatçının yakın çevresiyle de temas halinde bulunuyordu.

FERDİ AYDIN SUÇ DUYURUSUNDA NE DEDİ?

Güllü'nün Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Ferdi Aydın, yanındaki iki tanıkla birlikte Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Aydın, suç duyurusunda Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti.

Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim kemikleri parçalandı üzüldü' demiş."

Aydın, iddialarını desteklemek için WhatsApp yazışmaları, ses ve video kayıtlarını delil olarak sunduğunu belirtti. Ayrıca, Tuğyan'ın aile dostlarına attığı mesajlar ve videolardaki itiraflara dikkat çekti.

GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Güllü'nün ölüm nedeni resmi olarak "düşme" olarak açıklansa da, Ferdi Aydın'ın suç duyurusuyla olayın ardında farklı bir hikaye olduğu iddia ediliyor. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı katından düşen Güllü'nün ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü iddia ederken, olayın ardından ortaya çıkan mesaj ve video kayıtlarını delil olarak gösterdi. İddialara göre, Tuğyan mesajlarda "Annemi öldürdüm" ve "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER KİMDİR?

Tuğyan Ülkem Gülter, şarkıcı Güllü'nün kızı olarak biliniyor. Ferdi Aydın'ın iddialarına göre, Tuğyan'ın bir aile dostuna attığı mesaj ve videolarda annesiyle ilgili itiraflarda bulunduğu öne sürülüyor. Aydın, Tuğyan'ın geçmişte madde kullandığı ve çevresinde olumsuz davranışlar sergilediği yönünde de bilgiler paylaştı.

Aydın, şunları dile getirdi:

"Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım."