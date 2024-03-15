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Ferat Aktan kimdir? AK Parti Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan kaç yaşında, nereli?

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Ferat Aktan kimdir? AK Parti Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Mersin-Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aktan'ın yaşının ve nereli olduğu konusunda bilgiler araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan oldu. Peki, Ferat Aktan kimdir? AK Parti Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan kaç yaşında, nereli?

FERAT AKTAN KİMDİR?

  • Ferat Aktan, 1965 yılında Gülnar İlçesi Yeniyörük Köyünde doğdu.
  • İlk ve orta öğrenimini Aydıncık'ta, lise öğrenimini Mersin Gazi Lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirerek tamamladı.
  • Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı ve ticaretle uğraştı.
  • Siyasetle ilk tanışması 1999 yılı seçimlerinde İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilmesiyle oldu.
  • 2004 yerel seçimlerinde Ak Parti Belediye Başkan adayı oldu.
  • 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ak Partiden Aydıncık Belediye Başkanı seçildi ve görevini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.
  • Aktan,evli bir çocuk babasıdır.
  • Ferat Aktan, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı oldu.
  • 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Mersin Gündem Yaşam Politika Haberler

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