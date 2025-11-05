Haberler

Fenomenler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı

Fenomenler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı
İzmir'in meşhur lezzeti boyoz, bu kez fiyatıyla gündemde. Ünlü fenomenler Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, "Yanıyolar!" sloganıyla tanınan boyozcuyu ziyaret etti. Ancak yedikleri boyozların ardından gelen 7 bin TL'lik hesap, sosyal medyada olay yarattı.

  • Fenomenler Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, İzmir'de bir boyozcudan yedikleri boyozlar için 7 bin TL ödedi.
  • Ataberk Doğan, hesabın 7 bin 600 TL olarak söylendikten sonra 7 bin TL'ye düştüğünü belirtti.
  • Olay sosyal medyada viral oldu ve boyoz fiyatları gündeme geldi.

İzmir'in simgesi haline gelen meşhur lezzet boyoz, bu kez fiyatıyla gündeme geldi. Ünlü içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, son dönemde "Yanıyolar!" sözleriyle sosyal medyada tanınan ünlü boyozcuyu ziyaret etti.

BOYOZA 7 BİN TL ÖDEDİLER

İzmir'deki o ziyarette yaşananlar kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Fenomenlerin yedikleri boyozların ardından gelen 7 bin TL'lik hesap, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KEŞKE GİTMESEYDİK"

Paylaşılan videoda, Ataberk Doğan hesabı görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye sordu. Doğan, ardından "7 bin 600 dedi, 7 bine düştü" ifadelerini kullandı. Diğer fenomenler ise duruma inanamayarak "Bugünü mü bize yazdı? Olamaz, dolandırıyor!" diyerek tepki gösterdi. Olayın sosyal medyada viral olmasının ardından Ataberk Doğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Keşke gitmeseydik. Çocuğu tanımıyorum, belki de gerçekten kötü niyetli biri değildir" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan video, hem boyoz fiyatlarını hem de fenomenlerin eğlenceli diyaloglarını gündeme taşıdı. İzmir'in sevilen lezzeti bu kez tadıyla değil, hesabıyla konuşuldu.

