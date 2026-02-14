Haberler

Fenerbahçe Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular

Fenerbahçe Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
Güncelleme:
Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta'nın sözleşme teklifini reddetmesi sonrasında Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve Galatasaray'a yetiştirme bedeli önerdiği belirtildi. Ancak, Galatasaray yönetimi bu duruma sert bir yanıt vererek Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

  • Galatasaray, Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
  • Galatasaray'ın U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta, kulübün profesyonel sözleşme teklifini reddetti ve 18 yaşına girdiğinde takımdan ayrılmayı planlıyor.
  • Fenerbahçe, Hakan Çağrı Balta ile prensip anlaşması yaptığını ve Galatasaray'a yetiştirme bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini bildirdi.

Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta ile ilgili iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ, AYRILIK KARARI ALDI

Galatasaray'ın U19 takımında forma giyen genç santrfor, kulübün yaptığı profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. 15 Mayıs 2026'da 18 yaşına girecek olan Hakan Çağrı Balta'nın bu tarihte takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular

FENERBAHÇE İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Yakup Çınar'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'a gönderdiği e-postada "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık. Uygun görürseniz yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TFF'YE BAŞVURDU

Galatasaray yönetiminin söz konusu maile sert bir yanıt verdiği ve ardından Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet ettiği öğrenildi. U19 takımında bu sezon 21 maçta 6 gol atan Hakan Çağrı Balta'nın geleceğiyle ilgili süreç merakla takip ediliyor.

