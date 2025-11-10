Haberler

Fenerbahçe'de bahis oynayan futbolcu var mı?

Fenerbahçe'de bahis oynayan futbolcu var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, "bahis oynama" iddialarıyla 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Peki, bu geniş çaplı soruşturma kapsamında Fenerbahçe forması giyen bir futbolcu da yer alıyor mu?

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcular arasında Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Trabzonspor'dan ise Salih Malkaçoğlu ile Boran Başkan bulunuyor. Ancak açıklanan listede Fenerbahçe futbolcularına dair herhangi bir isim yer almıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, "bahis oynama" gerekçesiyle tam 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Geniş çaplı soruşturma, Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde forma giyen 1024 futbolcunun disiplin talimatının 57. maddesi gereğince 10 Kasım 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, bu kadar çok sayıda oyuncunun tedbirli olarak kadro dışı kalması nedeniyle kulüplerin transfer planlamalarında aksama yaşanmaması için FIFA ile ek transfer dönemi konusunda temasların başlatıldığı bildirildi. Bu çerçevede, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük özel bir transfer süreci planlanıyor.

Ayrıca, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının fikstürü iki hafta ertelendi. Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları ise daha önce açıklanan takvim doğrultusunda oynanmaya devam edecek.

TFF, bahis faaliyetlerinde yalnızca bir kez işlem yaptığı tespit edilen 47 futbolcunun durumunun ise resmi kurumlardan gelecek yeni belgeler ve kanıtlar ışığında yeniden değerlendirileceğini belirtti.

MİLLİ FUTBOLCULAR DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında bazı milli futbolcuların da isminin geçtiği dikkat çekti. TFF'nin duyurduğu listede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig devlerinden oyuncuların bulunması, gündemi daha da hareketlendirdi.

BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN SÜPER LİG FUTBOLCULARI

Beşiktaş :

• Ersin Destanoğlu

• Necip Uysal

Galatasaray:

• Metehan Baltacı

• Evren Eren Elmalı

Trabzonspor:

• Salih Malkoçoğlu

• Boran Başkan

Alanyaspor:

• İzzet Çelik

• Enes Keskin

• Yusuf Özdemir

• Bedirhan Özyurt

Rizespor:

• Efe Doğan

• Furkan Orak

Gaziantep FK:

• Muhammet Taha Güneş

• Nazım Sangare

Göztepe:

• İzzet Furkan Malak

• Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

• Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

• Mükrüem Arda Türköz

Kasımpaşa:

• Ege Albayrak

• Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

• Furkan Bekleviç

• Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor :

• Celil Yüksel

Konyaspor:

• Adil Demirbağ

• Alassane Ndao

Kayserispor:

• Berkan Aslan

• Abdulsamet Burak

FENERBAHÇE LİSTEDE YER ALMIYOR

TFF'nin yayımladığı resmi listede Fenerbahçe forması giyen herhangi bir futbolcunun adı bulunmuyor. Yani mevcut bilgilere göre Fenerbahçe kadrosundan hiçbir futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmedi.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.