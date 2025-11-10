Fenerbahçe'de bahis oynayan futbolcu var mı?

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcular arasında Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Trabzonspor'dan ise Salih Malkaçoğlu ile Boran Başkan bulunuyor. Ancak açıklanan listede Fenerbahçe futbolcularına dair herhangi bir isim yer almıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, "bahis oynama" gerekçesiyle tam 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Geniş çaplı soruşturma, Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde forma giyen 1024 futbolcunun disiplin talimatının 57. maddesi gereğince 10 Kasım 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, bu kadar çok sayıda oyuncunun tedbirli olarak kadro dışı kalması nedeniyle kulüplerin transfer planlamalarında aksama yaşanmaması için FIFA ile ek transfer dönemi konusunda temasların başlatıldığı bildirildi. Bu çerçevede, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük özel bir transfer süreci planlanıyor.

Ayrıca, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının fikstürü iki hafta ertelendi. Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları ise daha önce açıklanan takvim doğrultusunda oynanmaya devam edecek.

TFF, bahis faaliyetlerinde yalnızca bir kez işlem yaptığı tespit edilen 47 futbolcunun durumunun ise resmi kurumlardan gelecek yeni belgeler ve kanıtlar ışığında yeniden değerlendirileceğini belirtti.

MİLLİ FUTBOLCULAR DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında bazı milli futbolcuların da isminin geçtiği dikkat çekti. TFF'nin duyurduğu listede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig devlerinden oyuncuların bulunması, gündemi daha da hareketlendirdi.

BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN SÜPER LİG FUTBOLCULARI

Beşiktaş :

• Ersin Destanoğlu

• Necip Uysal

Galatasaray:

• Metehan Baltacı

• Evren Eren Elmalı

Trabzonspor:

• Salih Malkoçoğlu

• Boran Başkan

Alanyaspor:

• İzzet Çelik

• Enes Keskin

• Yusuf Özdemir

• Bedirhan Özyurt

Rizespor:

• Efe Doğan

• Furkan Orak

Gaziantep FK:

• Muhammet Taha Güneş

• Nazım Sangare

Göztepe:

• İzzet Furkan Malak

• Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

• Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

• Mükrüem Arda Türköz

Kasımpaşa:

• Ege Albayrak

• Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

• Furkan Bekleviç

• Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor :

• Celil Yüksel

Konyaspor:

• Adil Demirbağ

• Alassane Ndao

Kayserispor:

• Berkan Aslan

• Abdulsamet Burak

FENERBAHÇE LİSTEDE YER ALMIYOR

TFF'nin yayımladığı resmi listede Fenerbahçe forması giyen herhangi bir futbolcunun adı bulunmuyor. Yani mevcut bilgilere göre Fenerbahçe kadrosundan hiçbir futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmedi.

