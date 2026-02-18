Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin

Haberler

Adana'nın Feke ilçesinde bugün yoğun yağış uyarısı sonrası okullar tatil edildi. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, "Bugün ve yarın çok şiddetli sağanak beklentimiz var. Çok zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin. Yol kayıyor ve yaklaşık 10 metre aşağı inmiş durumda. Vatandaşlarımız bizden bilgi almadan yola çıkmasın, sabırlı olsun" dedi. İlçede heyelan nedeniyle çöken helikopter pisti ise havadan görüntülendi.

  • Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar heyelan ve kaya düşmelerine neden oldu.
  • Feke ilçesinde 18 Şubat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
  • Feke Belediye Başkanı, çok zorunlu işi olmayanların ilçeye gelmemesini istedi.

Adana'nın Feke ilçesinde devam eden şiddetli yağış heyelan ve kaya düşmelerine neden oldu. Arıkaya mevkiinde meydana gelen heyelanda sağlık ambulansı için kullanılan helikopter pisti çöktü.

"ÇOK ZARURİ İŞİ OLMAYAN İLÇEMİZE GELMESİN"

Ekiplerin bölgede yol açma ve güvenlik çalışmaları sürerken Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, bölgede incelemelerde ve açıklamalarda bulundu. Başkan Özen, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, "D-815 karayolundaki heyelan alanında incelemelerde bulunuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Bugün ve yarın çok şiddetli sağanak beklentimiz var. Çok zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin. Yol kayıyor ve yaklaşık 10 metre aşağı inmiş durumda. Belediyemiz, kaymakamlığımız, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri 28 kamyon ve çok sayıda greyderle çalışıyor. Vatandaşlarımız bizden bilgi almadan yola çıkmasın, sabırlı olsun" dedi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 18 Şubat'ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

