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Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde genç yıldızlar mercek altına alındı. ESPN'in hazırladığı 21 yaş altı en iyi futbolcular listesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.

  • ESPN, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek 21 yaş altı en iyi 10 futbolcu listesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'a yer verdi.
  • A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun bulunuyor.
  • Listenin zirvesinde Barcelona'dan Lamine Yamal yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken genç yıldızlar da şimdiden turnuvanın en çok konuşulan isimleri arasında gösteriliyor. ABD'nin önde gelen spor medya kuruluşlarından ESPN, Dünya Kupası'nda forma giyecek 21 yaş altı en iyi futbolcuları sıralarken Türkiye'den iki isim listeye girmeyi başardı.

ARDA VE KENAN LİSTEDE

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, ESPN'in hazırladığı 10 kişilik özel listede kendilerine yer buldu. İki milli futbolcunun dünyanın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilmesi Türk futbolunda da heyecan yarattı.

TÜRKİYE'DEN 3 GENÇ YILDIZ DÜNYA KUPASI'NDA

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yanı sıra Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun da yer alacak. Üç genç oyuncu, Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda önemli roller üstlenmeye hazırlanıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE LAMINE YAMAL VAR

ESPN'in sıralamasında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ilk sırada yer aldı. Listede ayrıca Arda Güler, Kenan Yıldız, Joao Neves, Pau Cubarsi, Nico Paz, Desire Doue ve Warren Zaire-Emery gibi Avrupa futbolunun gelecek vaat eden isimleri bulunuyor.

DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAKLAR

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, genç yıldızların kendilerini dünyaya tanıtması için önemli bir fırsat olacak. Arda Güler ve Kenan Yıldız da performanslarıyla Türkiye'nin en büyük kozları arasında gösteriliyor.

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