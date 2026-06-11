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Liseli Kayra'yı öldüren 17 yaşındaki şüpheli ve babası tutuklandı

Liseli Kayra'yı öldüren 17 yaşındaki şüpheli ve babası tutuklandı
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Ankara'da parkta kız arkadaşıyla yürüyen lise öğrencisi Kayra Ataman, tartıştığı T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak Ehlil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA'da parkta tartıştığı lise öğrencisi Kayra Ataman'ı (16) bıçaklayarak öldüren T.E.E. (17) ve babası Burak Ehlil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman, önceki gün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde kız arkadaşı ile parkta yürürken, Burak Ehlil ile tartışma yaşadı. Burak Ehlil'in oğlu T.E.E.'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Kayra Ataman, çıkan kavgada T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ataman'ın cenazesi, dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak Ehlil ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğul, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.E.'nin 9'uncu sınıftan sonra okulu bıraktığı ve sanayide çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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