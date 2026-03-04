Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler

Bir vakıf yöneticisi tarafından istismar edildiğini öne süren anne Fatmanur Çelik ile sekiz yaşındaki kızı için cenaze töreni düzenlendi. Ümraniye Hidayet Camii'nde saat 13.40'ta kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey ile davayı takip eden avukatlar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile Aile Sosyal Destek Programı görevlileri de cenazede yer aldı.

"NEREDE ADALET?" SLOGANLARI ATILDI

Cenazeye katılan kalabalık, Fatmanur Çelik ve kızının ölümü üzerinden adalet çağrısında bulundu. Törende sık sık "Nerede adalet?" sloganları atıldı. Cenazeye katılan bir kadın, "Herkes bir isyan etsin, dur desin. Caniler elini kolunu sallayarak geziyor, küçücük çocuk orada yatıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başka kadın ise "Benim kız torunum var, korkuyorum nasıl yetişecek bu ülkede diye" sözleriyle endişesini ifade etti.

CENAZEDE KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Tören sırasında bazı kadınlar, Fatmanur Çelik'in ailesinden birkaç erkeğin cenazeleri taşımasına izin vermedi. Anne ve kızının tabutları, alkışlar eşliğinde ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla kadınlar tarafından omuzlanarak mezarlığa götürüldü.

