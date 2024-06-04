Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü olay sonrası Fatma Karanfil'in kim olduğu merak ediliyor. FATMA KARANFİL KİMDİR? Aşk-ı Memnu Şayeste'si Fatma Karanfil nereli, kaç yaşında öldü? İşte merak edilenler...

FATMA KARANFİL KİMDİR?

3 Şubat 1952'de Eskişehir'de doğan Fatma Karanfil, Language and Culture Center'de eğitim gördükten sonra 1968'de Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada üçüncülük elde ederek sinema kariyerine başladı.

1975'te Ali Kocatepe ile evlenen Karanfil, bir süre sonra bu evliliği sonlandırdı. 1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başaran Karanfil, 2001 yılında mesleğine geri döndü.

2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Keloğlan'da Fatma karakterini canlandırmıştı.

FATMA KARANFİL NEDEN ÖLDÜ?

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste rolünü oynayan Fatma Karanfil, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan ve geçtiğimi günlerde entübe edilen oyuncudan acı haber geldi. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Karanfil'in ölüm haberini de menajeri verdi. Aslı İslamoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.