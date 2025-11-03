Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu?

Kalp krizi geçirdikten sonra yeniden gündeme gelen Fatih Ürek, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Doktorların ilk müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçı, ardından yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu bildirilen Ürek'in tedavi süreci kritik bir aşamada sürüyor. Hem hastane yetkilileri hem de yakın çevresi, durumuyla ilgili düzenli olarak açıklamalarda bulunuyor. Peki, Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, hayati tehlikeyi atlattı mı? Ünlü sanatçının yaşadığı rahatsızlığın kalp krizi olduğu netlik kazandı.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada dolaşan "öldü" iddialarına hastaneden ve yakın çevresinden arka arkaya açıklamalar geldi. Pek çok ünlü ismin ziyaret ettiği hastanede, sanatçının ailesi ve dostları çıkan söylentileri kesin bir dille yalanladı. Hastane yönetimi ise Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, resmi bilgilerin yalnızca sağlık kurumu tarafından paylaşılacağını hatırlattı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası acilen hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi tüm hızıyla sürüyor. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu öğrenilen sanatçının entübe şekilde hastaneye getirildiği ve doktorların yoğun çaba gösterdiği ifade edildi. Sanatçının durumunun kötüleştiği yönündeki iddialar sevenlerini endişelendirirken, resmi kaynaklar bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ZİYARET DESTEĞİ

Sanat camiasından birçok isim, Ürek'i hastanede ziyaret ederek moral vermeye devam ediyor. Son olarak Feyyaz Şerifoğlu ve Alişan, sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gelerek yakınlarına destek oldu. Ziyaretlerin ardından yapılan açıklamalarda, sanatçının tedavi sürecinin dikkatle sürdürüldüğü vurgulandı.

YAKIN DOSTUNDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Nalan Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sanatçının hayatta olduğunu ve durumunun stabil seyrettiğini belirtti. Aksoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, az önce yoğun bakımdan Fatih'in yanından çıktım. Sanki evde, koltukta huzurlu bir şekilde uyuyor gibiydi. Aramızdaki özel şakalara göz kırparak yanıt verdi; belki refleks, ama benim için çok kıymetliydi. Henüz uyuyor ama yüzü çok sağlıklı görünüyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin ve asılsız haberlere inanmayın."