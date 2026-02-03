Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 59 yaşında hayatını kaybeden Fatih Ürek, pazar günü son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının vefatının ardından bu kez ailesiyle ilgili iddialar kamuoyunun gündemine geldi.

"YAŞAM SAVAŞI VERİRKEN EVİNİ TALAN ETMİŞLER"

Gel Konuşalım programında konuşan sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek'in ablalarına yönelik dikkat çekici iddialarda bulundu. Namlı, "Adam yaşam savaşı veriyor. İstanbul'daki, Bodrum'daki evini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla söylemem" dedi. Namlı, Fatih Ürek'in sürekli taktığı bilekliklerin başkalarının kolunda olduğunu iddia ederken, kürklerin de İzmir'e götürüldüğünü öne sürdü.

"KÜRKLER İZMİR'E GİTTİ" İDDİASI

Namlı, açıklamalarında kürklerle ilgili iddialarını daha da ileri taşıyarak, "Kürklerin hepsi İzmir'e gitmiş. İzmir'deki kürk evinin ismini de veririm gerekirse" ifadelerini kullandı. İstanbul ve Bodrum'daki evlere, henüz Ürek hayattayken girildiğini ve eşyaların alındığını iddia eden Namlı, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"BU NASIL ZİHNİYET"

Sunucu Nur Tuğba Namlı, iddialarını şu sorularla sürdürdü:

"Tekrar soruyorum. O kürkler alınıp İzmir'e götürüldü mü? Kürk mağazalarına satılmaya çalışıldı mı? Kolundaki bileklikler, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı? Bu nasıl bir zihniyet?"