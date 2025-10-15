Fatih Ürek hangi hastanede yatıyor?

Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce kalp damarına stent takılan Ürek'in aynı damarında yeniden tıkanma meydana geldi. Bunun üzerine sanatçıya acil anjiyo uygulandı. Ünlü sanatçının, tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi için uyutularak yoğun bakımda kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI, DAMAR AÇILDI

Hastaneden yapılan bilgilendirmede, "Sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı (CPR) sonrasında yeniden hayata döndürülmüştür. Hastaneye ulaştığında bilinci kapalı olmasına rağmen kalp ritmi ve tansiyonu vardı. Yapılan tetkiklerde, iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil şekilde uygulanan anjiyoplasti işlemiyle tıkanan damar tamamen açılmıştır" denildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, Fatih Ürek'in yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi edildiği, oksijen düzeyi ile organ fonksiyonlarının yakından takip edildiği ifade edildi. "Sanatçımızın durumu tamamen stabil hale gelene kadar gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz" denilen açıklamada, Ürek'e geçmiş olsun dilekleri iletilirken, müdahalede bulunan sağlık ekibine de teşekkür edildi.

YARDIMCISININ DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Ünlü sanatçının yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Ürek sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştı. Yardımcısı ve şoförünün hızlı müdahalesi sayesinde sağlık ekipleri kısa sürede eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki beş dakikalık mesafenin, sanatçının yaşama dönmesinde kritik bir rol oynadığı öğrenildi.

HANGİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR?

Fatih Ürek'in tedavisinin sürdüğü hastanenin adı henüz kamuoyuna açıklanmadı. Sanatçının durumunun yakından takip edildiği, ailesi ve yakın çevresinin hastanede yanında bulunduğu öğrenildi.