Fatih Tezcan, gündemdeki duruşu ve medyada yer alan haberleriyle dikkat çeken bir isim. Kariyeri ve faaliyetleri, hem izleyiciler hem de takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

FATİH TEZCAN KİMDİR?

Fatih Tezcan, Türkiye'nin önde gelen gazeteci ve yazarlarından biridir. Özellikle Ortadoğu, İsrail-Filistin meselesi ve Müslüman dünyasındaki gelişmeler üzerine yoğunlaşan araştırma ve analizleriyle tanınır. Genç yaşta başlayan gazetecilik kariyerinde, Türkiye'nin ilk online İslami platformlarında yöneticilik yaptı ve 2006 yılında kurduğu Analiz Merkezi.com sitesini Türkiye'nin ilk İslami haber-analiz sitesi haline getirdi.

Arap Devrimleri sırasında Suriye ve Mısır'a giderek sahadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Ulusal Konseyi'nin üst düzey isimleriyle görüşmeler yaparak ulusal ve uluslararası medyaya önemli haber ve analizler aktarmıştır. Tezcan, televizyon yorumcusu olarak da çalışmakta ve makalelerini halen Analiz Merkezi'nde yayımlamaktadır.





FATİH TEZCAN KAÇ YAŞINDA?

Fatih Tezcan, 1976 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Eğitim hayatı ve erken gazetecilik deneyimi, onu genç yaşta aktif bir araştırmacı ve yorumcu olarak ön plana çıkarmıştır.

FATİH TEZCAN NERELİ?

Fatih Tezcan, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Dedeleri Osmanlı muhaciri olan Tezcan, eski bir İstanbul ailesinin çocuğu olarak yetişmiş ve şehirdeki kültürel ve tarihi birikimle şekillenen bir eğitim ve yaşam deneyimi edinmiştir.

FATİH TEZCAN'IN KARİYERİ

Fatih Tezcan'ın kariyeri, gazetecilik, yazarlık ve televizyon yorumculuğunu kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. 1998 yılında ilk araştırma dosyalarını Selâm Gazetesi'nde yayımlayan Tezcan, özellikle Körfez Savaşı ve ABD'nin Irak'a silah satışı konularında dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. 1999'da Türkiye'nin ilk online İslami platformlarından birinde yöneticilik yaptıktan sonra, 2006'da kurduğu Analiz Merkezi ile haber-analiz yayıncılığında öncü olmuştur.

Tezcan, Arap Devrimleri sırasında Suriye'ye giderek Hama ve İdlib'deki çatışmaları yerinde gözlemlemiş, Özgür Suriye Ordusu'nun kuruluş sürecini ve Suriye Ulusal Konseyi ile ilişkilerini yakından takip etmiştir. Mısır'daki darbe sonrasında Kahire'ye gidip Müslüman Kardeşler ve Rabia Meydanı'ndaki gelişmeleri canlı olarak raporlamıştır.

Aynı zamanda İstanbul'da Hira Çalışma Grubu'nu kurmuş, Haniflik dini ve devrimci İslam alanlarında çeşitli konferanslar ve seminerler vermiştir. Tezcan, halen Analiz Merkezi'nin yayın yönetmenliğini sürdürmekte ve Türkiye'deki medya ortamında önemli bir araştırmacı ve yorumcu olarak tanınmaktadır.