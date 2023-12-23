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Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

23 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEVZAT ŞİMŞEK KİMDİR?

Eğitim / Akademik Bilgisi

LisansAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi1994

Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı1998

DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisatAnabilim Dalı2005

Yardımcı DoçentDokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2006

DoçentDokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat2012

ProfesörDokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2018

Görev

1 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2018- Kasım 2020

2 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2018- Nisan 2019

3 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018

4 Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü, Temmuz 2014- Haziran 2017

5 Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ağustos 2013- Haziran 2014

6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2008- Haziran 2010

Osman Demir
Osman Demir
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