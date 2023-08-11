Fatih Portakal, yeniden Sözcü Tv ile anlaştı

Yaklaşık 3 ay boyunca ana haber bültenini sunduğu Sözcü Tv ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran Fatih Portakal'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Yeni adresi belli olan Portakal, yeniden Sözcü Tv ile anlaştığını belirterek, "Anlaştık, bitti gitti ve bir sezon da onlarla birlikteyim. 11 Eylül'de başlıyorum 14 Haziran 2024'e kadar karşınızda olacağım." dedi.

Gazeteci Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu. Bir kez daha Sözcü Tv ile anlaşan Portakal ana haber bültenini sunacak.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Fatih Portakal bir süre ara verdiği ana haber sunuculuğuna Sözcü Tv ile geri dönmüştü. Yaklaşık 3 ay boyunca Sözcü Tv'nin ana haber bültenini sunan Portakal, geçtiğimiz aylarda veda etmişti.

BİR KEZ DAHA SÖZCÜ TV İLE ANLAŞTI

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu. Portakal, yeniden Sözcü Tv anlaştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Portakal, şunları söyledi: "Dün sosyal medyada bir fotoğraf karesi paylaşmıştım. Bir sözleşmeye imza atıyordum işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü televizyonu ile anlaştım. Ali Şen ile konuştuk, anlaştık, bitti gitti ve bir sezonda onlarla birlikteyim. 11 Eylül'de başlıyorum 14 Haziran 2024'e kadar karşınızda olacağım. Umarım yine konuşacağız, konuşturacağız, düşündürecek, sorgulayacağız, tebessüm ettireceğiz. Böyle bir bültenle karşınızda olacağım. Bunun havadisini vereyim dedim. Lütfen kimselere randevu vermeyin ve 11 Eylül'de Ana Haber'de Sözcü televizyonla birlikte olalım. Kendimize iyi bakalım. Saygı ve sevgiyle kalın."