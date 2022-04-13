Fatih Mühürdar kimdir? Fatih Mühürdar kaç yaşında, aslen nereli?

FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - Fatih Mühürdar kimdir? Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Fatih Mühürdar kimdir, aslen nereli? Fatih Mühürdar kaç yaşında? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz!

FATİH MÜHÜRDAR KİMDİR?

Fatih Mühürdar,1 Ocak 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur, 64 yaşındadır. Yetenekli ve sempatik oyuncu çok fazla filmde oynamıştır. Şimdilerde ekranlarda ve beyaz perdede görünmeyen Mühürdar, kendi sosyal medya hesabı için çektiği videolarla kendini gösteriyor. Taklitleriyle de ünlü olan Fatih Mühürdar, Yıldo ve İlhan İrem taklitleriyle ün kazanmıştır. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de tanınır. Türkiye üzerine şarkılar şarkıları vardır. Türkiye'min Türküsü, Türk Milleti Uyanıyor ve 1915 Çanakkale Destanı bunlardan bazılarıdır. Can Evimden Vurdular filminde Emrah ile birlikte rol almıştır.

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