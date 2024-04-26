Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu?
Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biridir. Son zamanlarda Maçoğlu'nun yeni işi merak konusu oldu. Tunceli'nin eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta Kadıköy'de girdiği seçimi kazanamadı. Yüzde 10,02 oy oranıyla seçimi kaybeden Maçoğlu, memleketinde arı yetiştiriciliğine başladı.
Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta Kadıköy'de beklentinin altında bir oy oranı alarak seçimi kaybetmişti. Seçimi kaybettikten sonra memleketi Tunceli'ye dönen Maçoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Peki, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu?
FATİH MEHMET MAÇOĞLU'NUN YENİ İŞİ NE?
Arı yetiştiriciliği yaptığı alandan bir video paylaşan Maçoğlu, "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız" notunu düştü.
MAÇOĞLU'NUN YENİ MESLEĞİNE NE YORUMLAR GELDİ?
Maçoğlu'nun gönderisinin altına "Durduk yere siyasi hata yapıp tüm sempatinizi kaybettiniz", "Burası Kadıköy Özgürlük Parkı mı?", "Yeni mesleğiniz hayırlı uğurlu olsun", "Kürkçü dükkanı" şeklinde yorumlar yapıldı.