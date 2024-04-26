Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu?

Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta Kadıköy'de beklentinin altında bir oy oranı alarak seçimi kaybetmişti. Seçimi kaybettikten sonra memleketi Tunceli'ye dönen Maçoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Peki, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu?

FATİH MEHMET MAÇOĞLU'NUN YENİ İŞİ NE?

Arı yetiştiriciliği yaptığı alandan bir video paylaşan Maçoğlu, "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız" notunu düştü.

MAÇOĞLU'NUN YENİ MESLEĞİNE NE YORUMLAR GELDİ?