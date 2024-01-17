Fatih Kocaispir kimdir? Fatih Kocaispir kaç yaşında, nereli? Fatih Kocaispir hayatı ve biyografisi!

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FATİH KOCAİSPİR KİMDİR?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli'de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi'nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İŞ VE KARİYER GEÇMİŞİ

Fatih Mehmet Kocaispir, Yumurtalık'ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi. Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.

SİYASİ HAYATI

Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.