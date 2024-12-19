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Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir?

Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir?
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Mobilya ve dekorasyon dünyasının önde gelen isimlerinden iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti. Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir?

Mobilya sektörünün tanınmış ismi Fatih Kıral, geçtiğimiz yıl bir çalışanından nakledilen böbrekle hayata tutunmuştu. Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir?

FATİH KIRAL NEDEN ÖLDÜ?

Mobilya sektörünün tanınmış ismi Fatih Kıral, geçtiğimiz yıl bir çalışanından nakledilen böbrekle hayata tutunmuştu. Ancak, nakledilen böbreği de iflas eden Kıral, bugün yaşamını yitirdi.

Fatih Kıral, 2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor bir süreçten geçmiş, bir çalışanının bağışladığı böbrek sayesinde hayatta kalmıştı. Nakledilen böbrek de iflas etmiş ve Kıral, diyalize bağlanmıştı. Bugün hayatını kaybeden Kıral, mobilya sektöründe yıllarca yaptığı çalışmalarla büyük bir üne sahipti.

FATİH KIRAL KİMDİR?

Kıral ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Fatih Kıral, iş insanı ve girişimdir.

1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım attı.

Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Kıral, markasını genişleterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaştı.

Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile iş birliği yaparak Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünleri sundu. Ayrıca, ev ve ofis mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi farklı alanlarda da hizmet verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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