Fatih Demirci kimdir? MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci kaç yaşında, nereli?
MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Fatih Demirci kimdir? MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci kaç yaşında, nereli?
Fatih Demirci kimdir? MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fatih Demirci kimdir? MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci nereli? Detaylar haberimizdedir…
FATİH DEMİRCİ KİMDİR?
Fatih Demirci, 1985 yılında Konya'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Konya'da tamamladıktan sonra, lise eğitimini Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayarak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. 2002-2006 yılları arasında özel sektörde çalıştı. Memuriyet hayatına 2006 yılında Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde başladı ve 2010-2018 yılları arasında Akören ilçesinde Mühendislik ve İlçe Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2018 yılından itibaren ise Çumra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini başarıyla sürdürmektedir. Çumra'ya bağlı Yenisu Mahallesine nüfusuna kayıtlı olan Fatih Demirci, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Fatih Demirci, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.