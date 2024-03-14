Fatih Demirci kimdir? MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fatih Demirci kimdir? MHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci nereli? Detaylar haberimizdedir…

Fatih Demirci, 1985 yılında Konya'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Konya'da tamamladıktan sonra, lise eğitimini Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayarak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. 2002-2006 yılları arasında özel sektörde çalıştı. Memuriyet hayatına 2006 yılında Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde başladı ve 2010-2018 yılları arasında Akören ilçesinde Mühendislik ve İlçe Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2018 yılından itibaren ise Çumra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini başarıyla sürdürmektedir. Çumra'ya bağlı Yenisu Mahallesine nüfusuna kayıtlı olan Fatih Demirci, evli ve 2 çocuk babasıdır.