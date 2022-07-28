İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Fatih Çarşamba Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Fatih Çarşamba Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Fatih Çarşamba Pazarı hangi gün? Fatih Çarşamba Pazarı nerede? Fatih Çarşamba Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

FATİH ÇARŞAMBA PAZARI HANGİ GÜN?

Fatih Çarşamba Pazarı, İstanbul'un en büyük sosyetik pazarlarından biridir. Her hafta Çarşamba günü kuruluyor.

FATİH ÇARŞAMBA PAZARI NEREDE?

Fatih bölgesinde yaşayan insanların özellikle gittiği Fatih Çarşamba Pazarı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunuyor.

FATİH ÇARŞAMBA PAZARINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden Edirnekapı'ya uzanan Fevzi Paşa Caddesi üzerinden geçen tüm otobüslerle Fatih ya da Yavuz Selim duraklarında inerek de kısa bir sürede ulaşılabilir.