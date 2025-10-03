Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, 11 Ekim 2025 tarihinde Silivri'deki duruşmasında savunmasına başladı. Altaylı'nın yaşadığı süreç, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Fatih Altaylı duruşması saat kaçta ve başladı mı?Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı? Fatih Altaylı davası ne oldu? Fatih Altaylı davasına dair tüm detaylar haberimizde...

FATİH ALTAYLI DURUŞMASI SAAT KAÇTA?

Duruşma sabah saat 11:00'de resmen başladı. Mahkeme heyeti, duruşma savcısı ve Fatih Altaylı salona geldi. Altaylı, bu tarihi anda ilk kez dört duvarın dışına çıkmanın şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.

Öncesinde, Altaylı cezaevinde sabah 5:30'da kalktığını, tıraş olduğunu ve cezaevinde hazırladığı takım elbisesini giyerek duruşmaya hazırlandığını YouTube kanalında paylaştığı bir mesajla duyurmuştu. Bu detaylar, Altaylı'nın duruşmaya verdiği önemi ve sürece ciddiyetle hazırlandığını gözler önüne serdi.

FATİH ALTAYLI DURUŞMASI BAŞLADI MI?

Altaylı, duruşmada söze şu ifadelerle başladı:

"Silivri'mize hoş geldiniz. Uzun süredir yüksek güvenlikli hücredeyim, yazı burada geçirdim, sonbaharı burada karşıladım. İlk kez dört duvarın dışına çıkabildim."

Yaşının önemine dikkat çeken Altaylı, "İnsan bu yaşta her yazın, her günün daha değerli olduğunu hissediyor" diyerek savunmasını sürdürdü. Ayrıca, sanık kürsüsünde olmanın kendisi için şaşırtıcı bir durum olduğunu belirtti:

"Niye burada olduğumu hâlâ tam anlamış değilim. Hayatımda ilk kez bir Ağır Ceza Mahkemesinde niye yargılandığımı düşünüyorum."

FATİH ALTAYLI DAVASI NE OLDU?

Fatih Altaylı, çocuklara ve gençlere olan sevgisi ve sosyal sorumluluk bilinci nedeniyle yargılandığını ifade etti:

"Bu ülkenin en ücra köyündeki çocukları bile kendi kızım gibi önemsediğim için buradayım. Hayata eşit şartlarda başlamalarını savunduğum için buradayım. Dünyadaki olumsuzluklara rağmen gençlerin geleceğe güvenlerini taze tutmaya gayret ediyorum."

Altaylı'nın savunmasında, Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit iddialarının kendisini şaşırttığı ve üzdüğü vurgulandı.

Dava süreci, Altaylı'nın 20 Haziran 2025 tarihinde YouTube kanalında yayımlanan "Fatih Altaylı Yorumluyor" programındaki sözleri gerekçe gösterilerek başlatılmıştı. Hakkında, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

FATİH ALTAYLI SERBEST BIRAKILDI MI?

Henüz mahkeme tarafından kesin bir karar verilmiş değil. Altaylı'nın savunmasının başlamasıyla birlikte, dava sürecinin ilerleyişi merak konusu oldu. Dava üç hakimli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor; çünkü iddianame, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçlarını içeriyor. Normalde benzer davalar tek hakimli Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülürken, söz konusu suçlamalar nedeniyle üç hakimli heyet devreye girdi.

FATİH ALTAYLI DAVASI NEDİR?

Dava, Altaylı'nın kamuoyuna yansıyan sözleri ve YouTube programında yaptığı yorumlar üzerine açılmıştır. İddianamede, Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit oluşturabilecek ifadeler kullanıldığı iddia ediliyor. Altaylı ise, hiçbir şekilde Cumhurbaşkanına yönelik tehdit ya da hakaret içeren ifadeler kullanmadığını savunuyor.

Davayı özel kılan bir diğer unsur ise, Altaylı'nın savunmasında toplumsal sorumluluk ve gençlerin geleceği için gösterdiği hassasiyeti öne çıkarması oldu. Bu yaklaşım, kamuoyunda geniş yankı buldu ve duruşmaya destek için birçok ünlü ve siyasetçi Silivri'ye geldi.

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Altaylı, 20 Haziran'da programında yaptığı açıklamalar nedeniyle aynı gün gözaltına alındı. Suçlamalar arasında Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit yer alıyor. Cezaevinde geçen süre boyunca Altaylı, sosyal medya üzerinden duruma dair mesajlar paylaştı ve savunmasına hazırlandığını duyurdu.

Davada talep edilen ceza 5 yıl ve üzeri hapis olarak belirlenmiş durumda. Altaylı, suçlamaları reddederek, yargılama sürecinde savunmasını sürdürüyor.

FATİH ALTAYLIDAVASINDA SON DURUM

11 Ekim 2025 itibarıyla Fatih Altaylı'nın duruşması başlamış ve savunmasına geçilmiştir. Mahkeme süreci devam ederken, kamuoyu ve medya yakından gelişmeleri takip ediyor. Dava, basın özgürlüğü ve yargılama süreçleri açısından da önem taşıyor.